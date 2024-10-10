'Соглашение было близко': Трамп заявил, что почти уговорил РФ и Китай избавиться от ядерного оружия

По словам политика, переговоры о ядерном разоружении он вел с китайской и российской стороной во время первой каденции.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что во время своего предыдущего срока на этом посту якобы почти достиг соглашения с Китаем и Россией о совместной ликвидации ядерного оружия.

"Ядерное оружие является самой большой угрозой, которую мы имеем сегодня в мире. Это не глобальное потепление, где океаны поднимаются на 1/8 дюйма в течение следующих 500 лет", - заявил Трамп в интервью на YouTube-канале FLAGRANT.

Как отметил республиканец, ядерная война сейчас является самой большой угрозой для мира, а ядерным потенциалом обладают пять стран. Вскоре они будут иметь больше, и США не должны этого допустить, подчеркнул политик.

Видео дня

"Мы были близки к соглашению об избавлении от ядерного оружия. Это было бы так хорошо. Я говорю о России, нас самих и Китае. Тогда мы бы привлекли к этому и всех остальных, чтобы решительно избавиться от ядерного потенциала", - заявил Трамп.

Другие новости о Трампе

Как сообщал УНИАН, журналист Боб Вудворд в своей книге "Война" заявил, что Дональд Трамп в 2024 году имел по меньшей мере один разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По информации Вудворда, с того момента, как Трамп покинул кресло президента США в 2021 году, таких разговоров было не менее 7. О чем именно могли говорить Трамп и Путин неизвестно.

Между тем в Кремле эту информацию отрицают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что таких телефонных контактов якобы не было.

Вас также могут заинтересовать новости: