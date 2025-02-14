Вице-президент США также отметил, что Европе надо активизироваться, чтобы обеспечить собственную защиту на континенте.

Администрация президента США Дональда Трампа стремится прийти к "разумному урегулированию" в войне России против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Администрация Трампа очень обеспокоена европейской безопасностью, и верит, что мы можем прийти к разумному урегулированию между Россией и Украиной. И мы также верим, это важно, чтобы Европа в ближайшие годы активизировалась значительным образом, чтобы обеспечить свою собственную защиту", - подчеркнул Вэнс.

При этом, как подчеркнул вице-президент США, больше всего он обеспокоен не этим.

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"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы - это не Россия, не Китай, это не какой-то другой внешний игрок. Меня беспокоит угроза изнутри - отход Европы от ее некоторых наиболее фундаментальных ценностей. Ценностей, общих с Соединенными Штатами", - заявил Вэнс.

Он сказал, что надо больше делать для демократических ценностей, чем говорить.

"Мы должны жить ими", - добавил Вэнс.

По его словам, Трамп считает, что "европейские друзья должны играть большую роль в будущем этого континента".

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с российским диктатором Путиным начать переговоры о прекращении войны и при этом заверил, что продолжит помогать Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

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