Отвечая на вопрос о том, придется ли Украине уступать территории, Трамп ответил: "Им придется сделать то, что нужно сделать".

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с российским диктатором Путиным начать переговоры о прекращении войны и при этом заверил, что продолжит помогать Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

"Мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но Путин сейчас хочет мира", - сказал Трамп, пишет Голос Америки.

После телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп сказал, что дата встречи с главой Кремля еще не определена, но встречи состоятся "и здесь, и там". А первые переговоры пройдут, вероятно, в Саудовской Аравии в "не слишком отдаленном будущем".

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"Первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии, посмотрим, удастся ли нам что-то сделать. Но мы хотим закончить эту войну. Эта война - это катастрофа, действительно ужасная", - высказал свое мнение американский президент.

В связи с этим он детализировал, что послушав Зеленского и Путина, он сделал вывод, что оба хотят, чтобы война закончилась длительным миром и не возобновилась потом.

"... Думаю, что мы, вероятно, в какой-то момент достигнем прекращения огня в недалеком будущем", - спрогнозировал Трамп.

На вопрос о том, примет ли участие во встрече президент Украины Владимир Зеленский, Трамп ответил: "Сначала мы будем иметь первую встречу. А потом увидим, что мы можем сделать относительно второй встречи". Трамп добавил, что видит Зеленского вовлеченным в переговорный процесс, но намекнул, что так будет не все время, поскольку в Украине нужно будет провести выборы. "На каком-то этапе также нужно иметь выборы", - добавил Трамп.

Он в очередной раз повторил свое мнение о том, что Украина обязана заключить мирное соглашение и вообще не должна была ввязываться в войну с РФ. "Им нужно заключить мир. Их людей убивают и им нужно заключить мир", - ответил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, придется ли Украине уступать территории, Трамп ответил: "Им придется сделать то, что нужно сделать".

Также он добавил, что в настоящее время его визит в Киев не планируется, но если бы его пригласили, то он бы подумал. "Я бы подумал о том, чтобы поехать, не проблема", - прокомментировал он.

Переговоры с РФ

Трамп заявил, что переговоры с РФ о прекращении войны в Украине начнутся в ближайшее время. Он заявил, что контакты будут организованы между американцами и россиянами, а европейские лидеры и украинские власти в них участвовать не будут.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что такую встречу ужеготов принять Китай.

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