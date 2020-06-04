Washington Post: Орбан использует историю Венгрии как оружие против Украины и соседей

Будапешт не может аннексировать территории соседей, которые считает своими, но он фактически отрывает общины венгров за рубежом от стран, в которых они живут.

Сторонние наблюдатели удивятся, если услышат, что некоторые венгры оплакивают утраченную империю. Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает это больше всех. В среду он открыл "Мемориал национального единства", который включает названия 12 тысяч исторических муниципалитетов, "оторванных от их родины" Трsанонским договором. Этот документ формально завершил историю Австро-венгерской империи и Королевства Венгрия 100 лет назад.

Церемония чествования этой истории - вряд ли последний случай, когда Орбан манипулирует прошлым ради личных политических целей и сохранения власти. Об этом на страницах Washington Post пишет вице-президент по вопросам Европы, Евразии и Арктики Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Хизер Конли.

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В результате Первой мировой войны Союзники, одержав победу, жестко наказали Центральные государства. Историки обычно обращают внимание на тяжелые условия, которые Версальское соглашение установило для Германии. Но Королевство Венгрия, которое было одной из составляющих австро-венгерской "двойной монархии", пострадало, возможно, даже больше. Согласно формализованному 4 июня 1920 года Трианонскому соглашению, Венгрия потеряла 72% своей довоенной территории и 64% населения. Потеря империи остается ощутимой даже сегодня. Достаточно лишь зайти в кабинеты венгерских чиновников. Довольно часто на стенах они вешают карты Венгрии до Трианонского соглашения, которые включают "потерянные" земли: части современной Украины, Словакии, Румынии или Сербии. Орбан проявил незаурядное мастерство в мобилизации этой националистической ностальгии.

На протяжении последних лет правительство Орбана сократило почитания памяти венгров, которые олицетворяют демократические ценности. Зато он продвигал созданию мемориалов венгерским лидерам, которые были союзниками Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини во время Второй мировой войны. Особенно ярким случаем было то, как Орбан реабилитировал Миклоша Хорти, венгерского фашиста и антисемита, который был диктатором страны в 1930-х годах. Это было сделано потому, что во времена правления Хорти Трианонский договор был нарушен. Венгрия аннексировала Трансильванию в 1940 году. В 1945 году после свержения режима Хорти регион вернулся под власть Румынии, которой он принадлежал в межвоенный период.

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Вернувшись к власти в 2010 году, Орбан продвинул закон, который позволяет иностранцам венгерского происхождения и "со знанием" венгерского языка получить паспорта Венгрии. К 2015 году около 700 тысяч человек получили эти документы. В 2013 году Орбан призвал этнических венгров Европы "объединяться", чтобы сделать родину "сильной нацией". В 2014 году во время его ежегодной летней речи в Румынии (в которой до сих пор живет примерно 1,5 миллиона этнических венгров), Орбан признал, что обязан электоральным успехом, который он получил в тот год, этническим венграм за рубежом, которым разрешили голосовать. В этой же речи он объявил о своем намерении превратить Венгрию на "нелиберальное государство".

На протяжении последнего десятилетия Будапешт покупал СМИ и издательства, чтобы работать с венгерскими общинами. Правительство финансирует спортивные клубы, школы и церкви в общинах, которые живут вблизи венгерской границы. В результате некоторые венгерские общины фактически отделились от стран, в которых они живут, полностью полагаясь на СМИ и культурные институты, импортированные из Венгрии. Политические подходы Орбана в этом направлении очень напоминают тактики России в отношении так называемого "ближнего зарубежья".

Конечно, Орбан не может восстановить Венгрию в том виде, который она имела до Трианонского договора. Он не может аннексировать части Румынии, Словакии или Украины. Но его усилия привязывают эти "потерянные земли" к Венгрии и дестабилизируют регион, усложняя внешнеполитические цели США.

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Особое внимание Будапешта к этническому меньшинству в Украине стало препятствием для любых встреч на высшем уровне между НАТО и украинскими чиновниками на протяжении последних двух лет. Напряжение в отношениях с Румынией, которая тоже входит в НАТО, достигло особенно высокого уровня сейчас. Чем больше Будапешт продвигает свою тупоголовую этническую активность и символы в Трансильвании, тем больше румынская власть чувствует необходимость обратиться к своему национализму, усиливая настроения, нацеленные против Венгрии. Это создает зловещую спираль, которая только усиливает в регионе этнический национализм и политику, основанную на обидах.

Орбан использует Трианонский договор оппортунистически. Как он сам признал, этнические венгры за пределами Венгрии дают ему нужное количество голосов на выборах, чтобы власть оставалась в его руках. Этот фактор станет еще более важным, учитывая, что его партия теряет контроль в большинстве венгерских городов. Однако, его циничные попытки получить выгоду от чувства исторической обиды теперь угрожают разжечь тот самый тип сокрушительного национализма, который привел к началу Первой мировой войны и потери венгерских имперских привилегий.

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