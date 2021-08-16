Трамп продолжает утверждать, что действующий президент США был избран незаконно.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Джозефа Байдена уйти в отставку после захвата власти в Афганистане талибами, назвав нынешнюю ситуацию "позором".

Об этом сообщает Sky News.

"Джо Байдену пора с позором уйти в отставку из-за того, что он допустил в Афганистане, наряду с огромным всплеском COVID, пограничной катастрофой, разрушением энергетической независимости и нашей подорванной экономикой", - заявил Трамп.

В своем заявлении Трамп также отметил: "То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это будет одним из величайших поражений в американской истории!".

При этом Трамп продолжает утверждать, что действующий президент был избран незаконно.

"Он изначально не был избран законным образом!", - заявил экс-президент.

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Ситуация в Афганистане

Талибан вошел в столицу страны Кабул в воскресенье. Президент Ашраф Гани покинул свой пост и бежал из страны, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие. Пока нет точной информации о его местонахождении – по одним сообщениям, он вылетел в Таджикистан, по другим – направляется в столицу Узбекистана Ташкент. Однако ни там, ни там, прибытие Гани не подтвердили.

Реакция США на ситуацию в Афганистане

Как сообщает агентство Associated Press, администрация Байдена не ожидала, что Талибан так быстро сумеет установить контроль практически над все территорией страны.

В интервью каналу CNN в воскресенье, госсекретарь США Энтони Блинкен так прокомментировал действия афганских военных: "Мы видим, что военные не смогли защитить страну, и это произошло быстрее, чем мы ожидали".

Автор: Денис Прядко