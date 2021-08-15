Ашраф Гани занимал пост с 29 сентября 2014 года.

Президент Афганистана Ашраф Гани сделал официальное заявление после захвата Кабула талибами.

Обращение к соотечественникам он опубликовал на своей странице в Facebook.

Сегодня он выехал из страны вместе со своими соратниками. По его словам, он принял такое решение, чтобы избежать кровопролития.

"Сегодня я столкнулся с непростым выбором. Я должен противостоять вооруженным талибам, которые хотят войти во дворец, или покинуть страну, которой я посвятил свою жизнь и защиту в течение последних 20 лет. Если их не остановить, бесчисленные патриоты будут замучены, а Кабул будет опустошен, что приведет к крупной гуманитарной катастрофе в шестимиллионном городе", - написал Гани.

Читайте такжеТалибы выпускают заключенных из крупнейшей тюрьмы в Афганистане (видео)Он отметил, что Талибан теперь "несет ответственность за защиту чести и собственности своих соотечественников".

По словам Гани, Талибан выиграл суд с оружием в руках, но не смог покорить сердца людей.

"Никогда в истории сухая сила не давала и не даст никому легитимности", - подчеркнул он.

Сегодня боевики "Талибана" подошли к Кабулу и заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент заявил, что откажется от власти и обеспечит мирную передачу власти, а лидеры боевиков воздержались от штурма города.

Местные СМИ сообщают, что главой переходного правительства назначен бывший глава МВД Афганистана, экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.

Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.

Представители боевиков заявили, что иностранцы, находящиеся в Афганистане, могут свободно покинуть страну.

Что такое "Талибан"

"Талибан" - это исламистское движение, появившееся в Афганистане в 1994 году среди пуштунов. Оно управляло страной с 1996 по 2001 год, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

После терактов 11 сентября 2001 года США начали контртеррористическую операцию и при поддержке Северного альянса свергли режим "Талибана". Те ушли в подполье и частично отступили в соседний Пакистан.

В 2003 году Совет безопасности ООН признал талибов террористической организацией.

Джо Байден еще в ходе своей предвыборной кампании обещал завершить "вечные войны" США, упоминая и операцию в Афганистане. Также он начал вывод своих войск из страны.

Автор: Людмила Жерновская