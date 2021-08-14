"Талибан" получает много средств от торговли наркотикам, но есть у него и поддержка из-за рубежа - преимущественно от Пакистана.

Скорость, с которой движение "Талибан" продвигается в Афганистане, стала сюрпризом для мировых держав - регионы сдаются один за другим.

Как следует из доклада разведки США, который попал в СМИ на этой неделе, наступление на столицу Афганистана Кабул - вопрос лишь нескольких недель, а правительство страны может быть свергнуто за 90 дней.

США и союзники по НАТО большую часть последних 20 лет тренировали афганские правительственные силы безопасности и оснащали их всем необходимым. Американские и британские генералы заявляли, что армия Афганистана наконец сильная и мощная, но на фоне сегодняшних событий эти заявления выглядят пустыми.

Теоретически у афганского правительства должно было бы быть преимущество благодаря силам, которые есть в его распоряжении. На бумаге национальные силы безопасности насчитывают более 300 тыс. бойцов. Сюда входят армия, полиция и военно-воздушные силы.

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Но в реальности у страны всегда были проблемы с необходимым количеством военных и полицейских. Афганская армия и полиция имеют непростую историю, наполненную многочисленными потерями, дезертирством и коррупцией.

Специальный главный инспектор США по вопросам восстановления Афганистана в своем последнем отчете для американского Конгресса выражал "серьезную обеспокоенность из-за разрушительного влияния коррупции... и сомнительную точность данных о реальном состоянии сил".

Джек Уотлинг из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) говорит, что сама афганская армия никогда не знала, сколько точно военнослужащих она насчитывает. К этому, по его словам, можно добавить еще и проблемы с оснащением и моральным духом.

Солдат часто отправляли служить в регионы, где у них не было семейных или племенных связей. Это одна из причин, почему часть афганских военных так быстро оставляла без боя свои позиции.

При этом силу "Талибана" оценить еще труднее. Антитеррористический центр США в Вест-Пойнте оценивает ядро талибов в 60 тыс. боевиков. Вместе с другими группировками и сторонниками "Талибана" эта цифра может вырасти до 200 тыс.

Но доктор Майк Мартин, бывший британский офицер, который знает язык пушту и исследует историю конфликта в афганской провинции Гильменд в своей книге An Intimate War, предостерегает от того, чтобы воспринимать "Талибан" как монолит. По его словам, "это скорее коалиция независимых владельцев "франшизы", которые связаны друг с другом, вероятнее всего, лишь временно".

Майк Мартин добавляет, что и правительство Афганистана так же расколото на региональные фракции.

С точки зрения денег и вооружения афганское правительство, опять же, должно бы иметь преимущество. Оно получало миллиарды долларов на зарплаты солдат и их оснащение - в основном от США. В отчете упомянутого главного инспектора указано, что в целом на сферу безопасности Афганистана потратили более $88 млрд. Авторы отчета добавили: "Ответом на вопрос о том, насколько эффективно распорядились этими средствами, станут результаты боевых действий непосредственно на местах".

Воздушные силы Афганистана должны обеспечить критическое преимущество на поле боя. Но они постоянно боролись за то, чтобы удерживать свои 211 летательных аппаратов и экипажи для них (последнее стало серьезной проблемой, когда талибы начали специально охотиться на пилотов). Поэтому есть вопрос, смогут ли эти силы выполнять задачи, которые им ставят командиры на земле, говорится в материале Би-би-си.

Именно поэтому в небе над такими городами, как Лашкаргах, во время наступления "Талибана" пришлось привлекать воздушные силы США. Сейчас непонятно, как долго Соединенные Штаты будут помогать самолетами.

"Талибан" получает много средств от торговли наркотикам, но есть у него и поддержка из-за рубежа - преимущественно от Пакистана. А сейчас талибы еще захватили трофейное оружие и оборудование у правительственных сил безопасности (в том числе и то, что в свое время поставляли США): военные машины "Хамви", приборы ночного видения, пулеметы, минометы и артиллерию. Это при том, что Афганистан уже был перенасыщен оружием после советского вторжения. Знание и понимание местности - еще одно преимущество талибов.

Несмотря на раздробленность "Талибана" все равно можно увидеть четкий план его продвижения. Бен Барри, в прошлом командир бригады в британской армии, а сейчас научный сотрудник Международного института стратегических исследований, признает, что достижения талибов могут быть достаточно меркантильными. Но добавляет: "Если бы вы писали план кампании, вам было бы трудно придумать что-то лучше этого".

Он советует сфокусироваться на противодействии "Талибану" на севере и западе, а не на юге, где он имеет свои традиционные крепости, а центры регионов один за одним переходят в его руки.

Талибы также захватили ключевые пункты пересечения границ и блокпосты, лишив правительство столь нужной наличности от таможенных поступлений.

Еще "Талибан" перешел к активной тактике целенаправленных убийств ключевых чиновников, активистов за права человека и журналистов. Медленно, но уверенно уничтожая те небольшие достижения, которые страна достигла за 20 лет.

Стратегию афганского правительства понять сложнее. Обещания отбить территории, которые захватил "Талибан", все больше выглядят пустыми. По мнению Бена Барри, выглядит так, что правительство делает ставку на удержание крупных городов. Афганский спецназ уже отправили в Лашкаргах, что позволило удержать город.

В настоящее время ситуация выглядит не лучшим образом для афганского правительства. Но Джек Уотлинг из RUSI говорит, что пока позиции военных ухудшаются, "ситуацию еще могут спасти политики". Если правительство сможет склонить на свою сторону лидеров племен, то это даст ему шанс, говорит эксперт.

Об этом же говорит и Майк Мартин, который обращает внимание на действия бывшего военного деятеля Абдула-Рашида Дустума, который вылетел в город Мазари-Шариф воевать с талибами. Он уже заключает сделки.

Летний период боев вскоре завершится - афганская зима осложнит маневры сухопутных армий. Не исключено, что до конца года в стране будет сохраняться патовая ситуация, а правительство будет цепляться за Кабул и несколько крупных городов. Ситуация может даже коренным образом измениться, если "Талибан" расколется. Но сейчас выглядит так, что все усилия США и НАТО принести мир и стабильность Афганистану были такими же тщетными, как и военная попытка СССР перед этим.

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Автор: Ирина Погорелая