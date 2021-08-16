Представитель Талибана заявил, что война в Афганистане закончена, и что форма правления в стране будет определена в ближайшее время.

В интервью телеканалу "Аль-Джазира" представитель Талибана пообещал обеспечить безопасность граждан страны и дипмиссий.

Также представитель Талибана заявил, что война в Афганистане закончена, и что форма правления в стране будет определена в ближайшее время.

Ранее два представителя Талибана сообщили агентству Reuters, что переходного правительства в стране не будет и что талибы ожидают полной передачи власти.

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По словам официального представителя политического крыла Талибана Мухаммада Наима, ни одна дипломатическая миссия и ни одно из зданий дипмиссий не являются целями Талибана. От имени группировки он заверил, что Талибан обеспечит безопасность для иностранных граждан и дипломатических миссий, передает Голос Америки.

"Мы готовы вести диалог со всеми лицами в Афганистане и гарантируем им необходимую защиту", – заявил Наим в интервью каналу "Аль-Джазира". – "Мы делаем каждый шаг ответственно, и делаем все необходимое, чтобы обеспечить мир со всеми".

Ситуация в Афганистане

Талибан вошел в столицу страны Кабул в воскресенье. Президент Ашраф Гани покинул свой пост и бежал из страны, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие. Пока нет точной информации о его местонахождении – по одним сообщениям, он вылетел в Таджикистан, по другим – направляется в столицу Узбекистана Ташкент. Однако ни там, ни там, прибытие Гани не подтвердили.

Комментируя отъезд Гани, Наим заявил, что такой шаг президента стал неожиданностью даже для его близкого окружения.

Реакция США на ситуацию в Афганистане

Как сообщает агентство Associated Press, администрация Байдена не ожидала, что Талибан так быстро сумеет установить контроль практически над всей территорией страны.

В интервью каналу CNN в воскресенье, госсекретарь США Энтони Блинкен так прокомментировал действия афганских военных: "Мы видим, что военные не смогли защитить страну, и это произошло быстрее, чем мы ожидали".

Автор: Ирина Погорелая