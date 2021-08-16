15 июля боевики "Талибана" заявили об установке контроля над всей территорией Афганистана.

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил ввод еще 1000 американских военнослужащих в Афганистан.

Об этом заявил представитель министерства обороны, пишет CNN.

В скором времени в стране будет 6000 американских военнослужащих. Их основная миссия - обеспечить безопасность международного аэропорта Кабула.

Читайте такжеСмена власти в Афганистане: "Талибан" объявил об установлении контроля над всей территорией страныПо словам чиновника, в аэропорту или рядом с ним произошли инциденты, связанные с безопасностью, но американские силы не были атакованы.

По словам представителя министерства обороны, гражданские и военные полеты продолжаются.

Один из очевидцев происходящего в аэропорту Кабула рассказал, что там начался хаос, пишет BBC.

Испуганные люди не знали, что им делать. Они бегали между самолетами в надежде, что смогут попасть на один из них.

"Часть пассажиров уехала из аэропорта, другие побежали в сторону посадочных гейтов. В кабинках паспортного контроля никого не было, а турникеты на проход были сломаны", - рассказал он.

"Охрана аэропорта начала отпугивать людей выстрелами в воздух. Через несколько минут на дороге в аэропорт я увидел несколько полицейских автомобилей, стоявших с открытыми дверями. Я все еще периодически слышу выстрелы и звук вертолетов", - отметил свидетель событий.

NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

This is happening right now aboard KamAir destined for Istanbul. (Video sent by a friend) https://t.co/RfLVbKeh9Zpic.twitter.com/kGiLwJH1Ka — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021

WATCH: Video shows crowded #Kabul International Airport as #Taliban takes over Afghanistan. pic.twitter.com/AJljDhjqB5 — The Washington Voice (@WashingtonVoice) August 15, 2021

Тем временем журналисты показали кадры из президентского дворца в Кабуле, занятого талибами.

Taliban fighters have entered Afghanistan’s presidential palace hours after President Ashraf Ghani fled the country — in pictures https://t.co/fqqlySOdKypic.twitter.com/sqUZGdssMr — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2021

Stunning pictures of #Talibans inside the presidential palace in Kabul on @AJEnglish right now pic.twitter.com/zOzRg6sqwQ — Fahd Husain (@Fahdhusain) August 15, 2021

Боевики "Талибана" подошли к Кабулу и заявили об установке контроля над всей территорией Афганистана. Президент заявил, что откажется от власти и обеспечит мирную передачу власти, а лидеры боевиков воздержались от штурма города.

Местные СМИ сообщают, что главой переходного правительства назначен бывший глава МВД Афганистана, экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.

Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.

Представители боевиков заявили, что иностранцы, находящиеся в Афганистане, могут свободно покинуть страну.

Позже Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития. По его словам, Талибан теперь "несет ответственность за защиту чести и собственности своих соотечественников".

Автор: Людмила Жерновская