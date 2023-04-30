Сийярто намекнул, что Украина должна быть благодарной Венгрии, которая "заплатила чрезвычайно высокую цену за эту войну".

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Венгрия демонстрирует" неадекватное", как для страны-члена НАТО, поведение.

Глава МИД заявил, что венгерский народ заплатил "чрезвычайно высокую цену за войну" в Украине.

"Венгерский народ уже заплатил чрезвычайно высокую цену за эту войну. В этой войне уже погибло много венгров-представителей закарпатской венгерской общины", - заявил он.

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Сийярто также намекнул, что Украина должна быть благодарной Венгрии.

"Если это заявление означает: "Я с уважением благодарю венгров за то, что они приняли и заботятся о более чем миллионе беженцев из Украины, и я с уважением благодарю их за непрерывную отправку помощи!", то "Добро пожаловать и можете на нас рассчитывать в будущем", – добавил он.

Позиция Венгрии по вступлению Украины в НАТО

Во время недавнего визита в Киев генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что между странами-членами НАТО существует консенсус относительно присоединения Украины. Это заявление вызвало бурную реакцию и сопротивление со стороны Венгрии, которая выступает против предоставления Украине военной помощи и блокирует ее транзит по своей территории. Премьер Венгрии Виктор Орбан публично выразил возмущение, а в парламенте страны выдвинули требование для вступления Украины в НАТО, заявив, что для этого требуется официальное согласие России, закрепленное в отдельном документе.

Министерство иностранных дел Украины в ответ подчеркнуло, что Украина имеет суверенное право свободно выбирать свой путь, и назвало опасными попытки венгерских политиков поставить безопасность в зависимость от прихотей Москвы.

А президент Владимир Зеленский, комментируя заявления Венгрии относительно вступления в НАТО, заявил, что Будапешт демонстрирует "неадекватное поведение" и в стране "существует политическая запутанность политических элит". Он также подчеркнул, что ему представляется странной ситуация, когда страна-член НАТО выступает за Россию и против Альянса, в который входит. Учитывая это, Венгрия, по мнению президента, не должна "советовать Украине идти или не идти в НАТО" и создавать преграды на этом пути.

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