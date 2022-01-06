Сообщается, что в ходе беспорядков погибли 18 сотрудников силовых структур.

В Казахстане, где со 2 января проходят акции протеста, правоохранительные органы задержали 2 тысячи 298 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Tengrinews.kz - Новости Казахстана со ссылкой на МВД Казахстана.

Согласно сообщению, погибли 18 сотрудников силовых структур, пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

Читайте также"Токаев - убери войска": журналист рассказал о ситуации в Алматы (видео)В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

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