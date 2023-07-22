Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, когда в России откроются возможности для переговоров.

Россия не демонстрирует никакой заинтересованности в мирных переговорах, поскольку глава Кремля Владимир Путин верит, что он может "пережить Украину" и всех ее сторонников.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Форуме по безопасности в Аспене. Он подчеркнул необходимость разубедить российского президента в этом, в том числе оказывая поддержку Украине.

"Жизненно важно, чтобы мы разубедили его в этом представлении. Это относится к поддержке, которую многие из нас оказывают Украине прямо сейчас, но это также относится к чему-то очень важному, что мы сделали всего пару недель назад на Вильнюсском саммите и по его окончании", - сказал Блинкен.

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Он напомнил, что страны НАТО, в том числе "Большой семерки", на саммите в Вильнюсе решили взять на себя долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины, помочь ей со временем нарастить свой потенциал сдерживания и обороны, чтобы Россия не смогла повторить свое вторжение.

"Это очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не уйдем, Украина никуда не уйдет, и у нее будут средства для самообороны", - считает Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что возможности для переговоров откроются, если на фоне всего происходящего произойдет изменение в мышлении Путина. "На данный момент мы этого не видим", - отметил он.

Вместе с тем Блинкен подчеркнул, что США одними из первых откликнулись бы на мирные переговоры, если бы увидели заинтересованность России в них. "Ну, возможно, вторыми, ведь я подозреваю, что украинцы были бы первыми. Ни у кого нет большего желания, чтобы эта война закончилась поскорее, чем у украинцев. Они ежедневно становятся жервтами российской агрессии", - сказал глава Госдепа.

Мирные переговоры - новости

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы появляется все больше "голубей мира", которые предлагают якобы завершить войну, проведя мирные переговоры с РФ. Некоторые из предложений предполагают необходимость Украине отказаться от захваченных Россией территорий.

В частности, в конце февраля 2023 года Китай обнародовал свой "мирный план" по Украине, предложив прекратить боевые действия и отказаться от односторонних санкций.

Позеж африканские страны также решили показать свои идеи по установлению мира в Украине. Кроме того, Бразилия пыталась "помирить" Киев и Москву, также к этому присоединилась ЮАР.

Однако Украина неоднократно заявляла, что не будет вести с Россией мирные переговоры, пока вражеские войска находятся на ее территории. Киев стремится добиться победы и освободить всю свою землю от захватчиков. А большинство предложений, поступающих от некоторых государств, лишь "замораживают" войну на время, позволяя России восстановить военный потенциал и снова ударить в будущем с учетом предыдущих ошибок.

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