Президент Украины готов принять высоких гостей в нашей стране и выслушать их предложения, отметил его спикер.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал мирную инициативу ряда африканских стран.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса 13 мая во время телефонного разговора рассказал Зеленскому о намерении посетить украинское государство в составе миссии от нескольких государств Африки, рассказал спикер нашего президента в комментарии "Украинской правде".

"...Президент Украины поприветствовал такую мирную инициативу. Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской формуле мира и пригласить присоединиться к ее реализации", - заявил пресс-секретарь.

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Мирная инициатива президента ЮАР - что сообщалось

16 мая Сирил Рамафоса утверждал, что страны Африки предложили новую инициативу, чтобы завершить войну России против украинцев. По его словам, в посреднических усилиях примут участие Египет, Южная Африка, Уганда, Сенегал, Замбия и Республика Конго.

Рамафоса говорил, что делегация руководителей африканских стран планирует посетить Киев и Москву, чтобы как можно скорее представить мирный план.

Справка УНИАН. ЮАР воздержалась от голосования за резолюцию ООН с призывом к России вывести войска с украинской территории, из-за этого западные государства начали считать эту африканскую страну одним из ближайших союзников РФ в Африке. Позже посол США Рубен Бригети обвинил ЮАР в поставках оружия российской армии.

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