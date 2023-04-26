Лула да Силва призвал стороны к переговорам.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметился очередным скандальным заявлением о том, что бесполезно заниматься поиском виновных в войне в Украине.

"Ошибка произошла, война началась. Сейчас бесполезно продолжать говорить, кто прав, а кто виноват, нужно, чтобы война прекратилась. Вы будете обсуждать сведение счетов только тогда, когда они перестанут стрелять", - сказал он, сообщает Globo.

Лула утверждает, что вопрос о "принадлежности" Крыма нужно решать только Украине и РФ, а также добавил, что не ему "решать, кому принадлежит Крым".

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"Когда вы садитесь за стол переговоров, вы можете обсуждать что угодно, даже Крым. Но те, кто должен это обсуждать, - это россияне и украинцы. Сначала война, а потом поговорим. Каждый думает, что он прав, думает, что может сделать больше, но факт в том, что люди умирают. Есть только один путь - остановиться и договориться", - сказал президент.

Скандальные высказывания Лулы о войне в Украине

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что не имеет намерений "кому-то угодить". По его словам, он пытается найти "третью альтернативу", которая вернет мир в Украине.

Раньше он говорил, что Соединенные Штаты должны прекратить "поощрять" войну и начать говорить о мире. То же самое и с Европейским Союзом. Международное сообщество своими силами сможет "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина в необходимости закончить войну.

А 6 апреля президент Бразилии Инасио Лула да Силва предложил отдать Крым России, чтобы прекратить войну.