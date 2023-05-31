Пока Путин сохраняет власть в России, он остается недоступен для суда.

Отправка Владимира Путина на заслуженный отдых в Гаагу может оказаться невозможной, если он так и останется единственным человеком в России, с которым можно будет вести переговоры о прекращении войны. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон на конференции лидеров ЕС в Молдове, пишет The Guardian.

"Если через несколько месяцев у нас будет окно для переговоров, вопрос будет в выборе между судом [над Путиным] и переговорами [с ним же]. И вам придется вести переговоры с теми лидерами, которые у вас есть де-факто. И я думаю, что переговоры будут приоритетом", – заявил Макрон.

Данную дилемму французский лидер описал следующей фразой: "Я хочу, чтобы ты попал в тюрьму, но ты единственный, с кем я могу вести переговоры".

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В своей обширной речи Макрон также отметил, что Россия потеряла всякую легитимность, но если предстоящее украинское контрнаступление не достигнет значимого результата, необходимо будет оценить характер будущей европейской поддержки Украины.

Перспективы мирных переговоров с Россией

Украинские власти неоднократно утверждали, что никаких серьезных переговоров с Россией о мире быть не может, пока российские войска остаются на украинской территории. Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, даже если Запад захочет пойти на невыгодный для Украины мир, принудить к нему украинцев все равно не получится.

По данным Financial Times, многое в этом контексте будет зависеть от результатов украинского контрнаступления этим летом. Если оно окажется неудачным или просто не принесет больших успехов, Украину и ее партнеров остальной мир будет принуждать к перемирию с РФ на условиях статус-кво.

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