Он также первый лидер Шотландии из Южной Азии.

В Шотландии официально избрали нового первого министра - им стал мусульманин Хумза Юсуф от Шотландской национальной партии (SNP). За него проголосовало большинство депутатов.

Об этом сообщает Sky News. Теперь его кандидатуру передадут королю, а официальное заседание для приведения Юсафа к присяге должно пройти на сессии в Эдинбурге в среду, 29 марта.

"Моей отправной точкой всегда будет то, что мы все хотим лучшего для Шотландии и народа, который мы имеем честь представлять.... Я буду работать каждый час каждого дня, чтобы использовать потенциал Шотландии и каждого отдельного человека в ней", - подчеркнул политик.

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Отмечается, что он также первый лидер Шотландии из Южной Азии - его отец родился в Пакистане и лишь в 1960-х семья иммигрировала в Шотландию. Сам Юсуф родился и окончил университет в Глазго. Мать Юсафа родилась в Кении в семье южноазиатского происхождения.

Шотландия-последние новости

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2022 года власти Шотландии предложили провести референдум по вопросу независимости 19 октября 2023 года. В частности, тогдашний первый министр Шотландии Никола Стерджен, предшественница Юсуфа, объявила о начале кампании со второго референдума о независимости от Великобритании.

Стоит добавить, что на референдуме в 2014 году 55% шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании.

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