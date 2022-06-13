Husky – один из основных бронеавтомобилей армии Великобритании.

Husky Tactical Support Vehicle – бронеавтомобиль, который Украине передает в качестве помощи Великобритания. Это относительная новая разработка компании Navistar Defense, которая была представлена ​​в 2006 году и базируется на грузовом шасси International MXT от этой же компании.

Именно эта машина приняла участие в конкурсе для армии США, но уступила известному Oshkosh M-ATV. Но в 2009 году модернизированный вариант машины понравился британским военным, заказавшим несколькими партиями более 300 Husky.

Возможности Husky

Husky является классическим бронеавтомобилем, MRAP, с колесной формулой 4х4, главная задача которого – защищать личный состав от легкого стрелкового вооружения и мин.

Габариты машины составляют 6,4 м в длину, 2,5 м в высоту и 2,4 м в ширину. Он вмещает четырех-пяти бойцов, а из-за уровня бронирования его вес составляет около 7 тонн. Интересно, что броня Husky была разработана известной израильской компанией Plasan Sasa.

Учитывая вес машины, Husky оснащен 6-литровым двигателем MaxxForce, собственной разработкой Navistar, обеспечивающим мощность в 340 л.с. и вместе с трансмиссией Allison 2500 SP позволяет развивать максимальную скорость до 112 км/ч.

Вооружение машины обычно состоит из 12,7-мм пулемета, но есть возможность установить автоматический гранатомет. Учитывая, что это лишь бронеавтомобиль для патрульных задач, такого вооружения вполне хватает. В частности, Husky именно в такой роли активно использовался британской армией в Афганистане.

Особенности Husky

Известно, что Husky выпускается в трех версиях: машины для патрулей, командно-штабной и санитарной машины, последняя имеет забронированный объем кузова. По задумке минобороны Великобритании Husky должен заменить в строю сразу три машины: RB44, Pinzgauer и Land Rover.

Но из Husky не стали делать унифицированную машину и она поступает в британскую армию вместе с еще одним довольно похожим по возможностям бронеавтомобилем Wolfhound, который производится как в версии 4х4, так и 6х6. Кстати, в Украину официальный Лондон также отправил не только Husky, но и Wolfhound.

Характеристики Husky

Экипаж: 4-5 человек

Вес: 7000 кг

Мощность двигателя: 340 л.с.

Максимальная скорость: 112 км/ч

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