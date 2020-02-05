Politico: Независимой Шотландии будет крайне трудно вступить в ЕС

Стране, которая в последний раз независимой была 300 лет назад, будет не просто доказать свою экономическую стабильность и политическую функциональность ради быстрого вступления в союз.

В воскресенье бывший президент Совета ЕС Дональд Туск сказал, что Брюссель отнесется с эмпатией и энтузиазмом к независимой Шотландии, если она захочет присоединиться к организации. Очевидно, Brexit изменил подход Евросоюза к потенциальной шотландской независимости, если вспомнить его позицию в 2014 году, когда прошел первый референдум об отделении королевства от Великобритании.

Но действительно ли политики и чиновники в Брюсселе готовы пойти этим путем? Учитывая вероятно капризные и сложные предстоящие переговоры Лондона с европейским блоком о будущем отношений, можно сказать, что у них хватает проблем и без раздумий над возможностью распада Соединенного Королевства. Об этом пишет Politico.

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Вместе с тем, ЕС не может себе позволить просто ждать и наблюдать за тем, выберет ли независимость Шотландия. Хоть правила вступления в союз в теории достаточно четкие, на деле все проходит не так гладко. Дело каждой страны-аспиранта отличается, что доказала недавно Франция, заблокировав вступление Албании и Северной Македонии. Политики могут вмешаться в процесс, превратив его в хаос.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что не будет поддерживать второй референдум о независимости Шотландии. Но политический сдвиг на шотландских парламентских выборах в мае следующего года может открыть дорогу для такого повторного голосования в 2022-ом. Если шотландцы проголосуют «за», ЕС придется быстро принимать решение на фоне возможного начала англо-шотландских переговоров о «разводе».

Большим вопросом для союза будет влияние шотландской независимости на любую сделку с Великобританией, заключенную на тот момент. И не в последнюю очередь нужно будет решение, что делать с рыбацкими водами. ЕС, Шотландии и Великобритании придется в день независимости Эдинбурга о статусе рыболовного промысла и других ключевых отраслей. Должны пройти предварительные обсуждения хотя бы в неформальном режиме.

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Важным вопросом будет путь Шотландии от момента выхода из Великобритании до присоединения к ЕС. Если Эдинбург подаст заявку в 2024 году, пока он не так сильно отойдет от требований Acquis communautaire организации, переговоры о вступлении могут пройти довольно быстро. Соглашение об ассоциации между ЕС и Шотландией может быть правильной и уже привычной формой перехода. Но что будет происходить до появления любого промежуточного соглашения об ассоциации? Может ли Шотландия оставаться частью соглашения о торговле между Британией и ЕС, если такое будет подписано на то время?

Если нет, Шотландия столкнется с торговыми преградами со всех сторон в первый же день своей независимости, а не с теплым европейским приветствием. ЕС также нужно подумать, какую переходную поддержку он может предложить Эдинбургу, который станет самостоятельным впервые за 300 лет. Шотландия почти полвека провела в составе ЕС как зрелая демократия и рыночная экономика. Но пройдет некоторое время, прежде чем она сможет запустить все государственные функции.

Еще один сложный вопрос касается валюты. Национальная партия Шотландии в своей валютной политике предлагает в первые годы независимости использовать фунт стерлингов, прежде чем будет создана национальная валюта. Впоследствии страна перейдет на евро. Для Еврокомиссии это будет новый опыт. Ведь получается, что страна-кандидат будет использовать валюту третьей страны (еще и без разрешения Британии), а следовательно не сможет доказать полный контроль над своей монетарной политикой. Найдется ли определенное политическое решение? Или Шотландии придется подождать с вступлением в ЕС, пока она не сможет подтвердить стабильность своей монетарной среды существованием собственной валюты?

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Учитывая направление движения Британии под руководством Джонсона, существует также чрезвычайно чувствительная проблема потенциального введения пошлин и регуляторных проверок между Шотландией с одной стороны и Англией с Уэльсом с другой. Таким образом, вступление Эдинбурга в ЕС будет означать, что внешняя граница союза проходит между Англией и Шотландией. Насколько сильно шотландские законы будут отличаться от норм союза до момента подачи заявки на вступление – это еще один открытый вопрос. Какой вид будет иметь долг и дефицит Шотландии? Как долго она будет догонять показатели, приемлемые для ЕС?