Предоставление доступа к средствам личной женской гигиены является основополагающим для равенства и достоинства и устраняет финансовые препятствия для доступа к ним.

Шотландия первая в мире бесплатно будет предоставлять женщинам прокладки и тампоны. Их можно будет взять в местных органах власти и образования.

Об этом сообщает DW.

15 августа в Шотландии открылось более 1000 пунктов с бесплатными средствами женской гигиены. Найти места, где можно взять прокладки и тампоны, можно через специальное приложение "PickupMyPeriod".

"Предоставление доступа к средствам личной женской гигиены является основополагающим для равенства и достоинства, и устраняет финансовые препятствия для доступа к ним. Мы гордимся тем, что являемся первым национальным правительством в мире, которое приняло такие меры", - подчеркнула министр соцсправедливости Шона Робисон.

Как известно еще раньше школы, колледжи и университеты должны были бесплатно размещать в туалетах средства гигиены для женщин. Теперь же закон обязывает обеспечить бесплатный доступ к средствам интимной гигиены всем женщинам Шотландии.

Как ранее сообщал УНИАН, в Испании хотят законодательно закрепить отпуск на время менструации для женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: