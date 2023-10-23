Главный сенатор-республиканец считает, что "если россияне не будут побеждены, то следующей будет страна НАТО".

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Китай, РФ и Иран новой "осью зла", с которой Штаты должны справиться.

Как пишет Fox News, 81-летний американский сенатор считает, что мир находится в большей опасности, чем когда-либо при его жизни.

"Это чрезвычайная ситуация, когда мы должны активизироваться и разобраться с этой новой осью зла - Китаем, Россией, Ираном, потому что это непосредственная угроза для Соединенных Штатов", - подчеркнул лидер республиканцев в Сенате.

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Сенатор также назвал Иран главным спонсором терроризма, поскольку тот поставляет БПЛА России. Китай политик обвинил в поддержке агрессоров и напомнил, что президент КНР Си Цзиньпин заявил о "бесконечной дружбе с россиянами".

Азиатскими союзниками США, по мнению Макконнелла, являются Япония, Южная Корея и Тайвань. Все они заинтересованы в том, что происходит в Украине, поскольку знают, что лидер КНР наблюдает за этим. Он подчеркнул, что "если россияне не будут одержаны победой, то следующей будет страна НАТО".

Макконнелл добавил, что оказание военной помощи украинцам помогает Вашингтону восстанавливать промышленную базу, ведь благодаря этому, создаются рабочие места в 38 штатах.

"Поэтому мнение о том, что наша помощь Украине не является полезной для нас, не соответствует действительности", - подытожил сенатор.

Помощь Украине от США

Сейчас общий объем помощи Украине от США по состоянию на август достиг отметки в $66,2 млрд. Из них $43,1 млрд - это военная помощь, $20,5 млрд - доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд - гуманитарная помощь.

Недавно Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи, в который войдут ракеты ПВО AIM-9M, боеприпасы для HIMARS, высокоточные авиационные боеприпасы и тому подобное.

Вашингтон также тайно передал Украине ракеты ATACMS, которые ВС уже использовали для ударов по аэродромам на оккупированной территории. Видео пусков показал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что попросит у Конгресса дополнительные $60 миллиардов для помощи Украине.

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