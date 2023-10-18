Также эти средства пойдут на финансирование помощи Тайваню и на охрану американской границы.

Президент США Джо Байден рассматривает возможность подачи в Конгресс дополнительного запроса на помощь Израилю и Украине в размере примерно 100 миллиардов долларов. Также эти средства будут включать финансирование охраны американской границы и помощи странам Индо-Тихоокеанского региона, в частности Тайваня.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что комплексный пакет имеет целью привлечь широкую двухпартийную поддержку Израиля после нападения ХАМАС, который США и ЕС признали террористической организацией, чтобы облегчить оказание помощи Украине.

Источник издания сообщил, что детали этого пакета все еще прорабатываются. Собеседница подчеркнула, что эта сумма будет покрывать весь финансовый год, тогда как предыдущий запрос Белого дома, предусматривавший помощь Украине на 24 млрд долларов, покрывал лишь три месяца. Но сам объем запроса, вероятно, встретит сопротивление в Палате представителей.

Видео дня

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что ожидает, что администрация Байдена отправит этот запрос "до конца этой недели", и он будет включать военную, дипломатическую, разведывательную и гуманитарную помощь Израилю.

"Мы хотели бы получить дополнительный пакет как можно скорее, потому что потребности большие как у Израиля, так и у Украины", – пояснил он.

Помощь Украине от США

За время полномасштабной войны общий объем помощи Украине от США превысил $60 млрд. Из них более $43 миллиарда – объем военной помощи.

Несколькими днями ранее США объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи. В Пентагоне раскрыли детали: в частности, в пакет вошли ракеты противовоздушной обороны AIM-9M, боеприпасы для HIMARS, высокоточные авиационные боеприпасы и тому подобное.

Кроме того, США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Их предоставление подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Эти ракеты уже использовали, в частности, для ударов по аэродрому с вражескими вертолетами в оккупированном Бердянске. Видео пусков показал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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