Оказание помощи объясняют необходимостью не дать Путину разрушить украинскую экономику.

Запрос Администрации президента США Джо Байдена к американскому Конгрессу о выделении дополнительного финансирования для помощи Украине в следующем финансовом году предусматривает выделение 11,8 миллиардов долларов со снижением ежемесячного размера помощи от 1,1 миллиарда до 825 миллионов. Об этом говорится в письме, присланном из Белого дома временному спикеру нижней палаты парламента США Патрику Макгенри.

"Этот запрос обеспечивает глиссаду (структуру финансирования, которая меняется от начальной даты к конечной, – УНИАН) от 1,1 миллиарда долларов в месяц прямой бюджетной поддержки до 825 миллионов долларов в месяц. Бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк в качестве возмещения разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США. Этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениях США относительно надежного распределения бремени между ЕС, Японией и другими донорами", – говорится в письме.

Отмечается, что эта сумма будет доступной до 30 сентября 2025 года для помощи Украине и странам, пострадавшим от войны в Украине.

Видео дня

"Это финансирование в сочетании с критически важными инвестициями правительства США в инфраструктуру и частный сектор Украины ... будет предоставлять критически важные ресурсы для того, чтобы Путину не удалось разрушить украинскую экономику. Путин явно стремится к краху украинской экономики, чтобы обеспечить капитуляцию Украины", – отмечается в письме.

Отдельно акцентировано, что бюджетная поддержка остается важной в контексте влияния захватнической войны, которую ведет Россия, на экономику и экспорт Украины, что создало угрозу экономического кризиса.

"Прямая бюджетная поддержка гарантировала бы, что правительство Украины сможет оперативно продолжать реагировать на критические потребности, включая оказание медицинской помощи и образование, поддержку тех, кто перемещен в результате войны, и выплату своих обязательств перед лицами, привлеченными к быстрому реагированию, государственными служащими", – обосновывают в администрации.

Помощь США Украине - это надо знать

С 24 февраля 2022 года по август 2023 года Вашингтон предоставил Украине помощь на общую сумму 66,2 миллиарда долларов, из них 43,1 млрд долларов потратили на военную помощь.

В конце лета администрация президента США Джо Байдена требовала выделения 24,1 миллиарда долларов на помощь Украине до конца года, однако Конгресс не одобрил ее.

20 октября президент США Джо Байден официально попросил американский Конгресс о согласовании дополнительного финансирования с целью оказания поддержки союзникам и партнерам – Украине, Израилю, Тайваню – на общую сумму 106 миллиардов долларов. Наибольшая доля финансирования, 61,4 миллиарда долларов, предусмотрена именно для Украины: на военное оборудование для нашей страны, оказание экономической помощи и помощи в сфере безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: