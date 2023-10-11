Министерство обороны США детализировало содержание последнего пакета военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.
Как сообщается на сайте Пентагона, в новый пакет помощи вошли:
- ракеты противовоздушной обороны AIM-9M;
- оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- дополнительные боеприпасы для HIMARS);
- дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- ракеты для ПТРК TOW, ПТРК АТ-4;
- стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к нему;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- запчасти, учебные боеприпасы, техобслуживание и другое полевое оборудование.
Пакет помощи США стал 48-ым по счету с августа 2021 года, который предоставляется Украине из американских запасов, что означает его оперативное отправление.
"Этот пакет помощи по безопасности является важным сигналом о неизменной преданности Соединенных Штатов поддержке украинского народа на фоне российской агрессии", - отмечено в сообщении.
Помощь Украине от США
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сообщил, что США выделяют 200 миллионов долларов на новый пакет помощи по безопасности для Украины.
Об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), которое происходило в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
"Я горжусь тем, что Соединенные Штаты объявят о новейшем пакете безопасности для Украины на сумму 200 миллионов долларов", - подчеркнул Остин.