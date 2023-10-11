Пакет помощи США стал 48-ым по счету с августа 2021 года, который предоставляется Украине из американских запасов.

Министерство обороны США детализировало содержание последнего пакета военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Как сообщается на сайте Пентагона, в новый пакет помощи вошли:

ракеты противовоздушной обороны AIM-9M;

оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

дополнительные боеприпасы для HIMARS);

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

высокоточные авиационные боеприпасы;

средства радиоэлектронной борьбы;

ракеты для ПТРК TOW, ПТРК АТ-4;

стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к нему;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

запчасти, учебные боеприпасы, техобслуживание и другое полевое оборудование.

Пакет помощи США стал 48-ым по счету с августа 2021 года, который предоставляется Украине из американских запасов, что означает его оперативное отправление.

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"Этот пакет помощи по безопасности является важным сигналом о неизменной преданности Соединенных Штатов поддержке украинского народа на фоне российской агрессии", - отмечено в сообщении.

Помощь Украине от США

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сообщил, что США выделяют 200 миллионов долларов на новый пакет помощи по безопасности для Украины.

Об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), которое происходило в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Я горжусь тем, что Соединенные Штаты объявят о новейшем пакете безопасности для Украины на сумму 200 миллионов долларов", - подчеркнул Остин.

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