Подобной "инвестиции в союзника" в США не было со времен плана Маршалла.

Общий объем помощи, которую США выделяют Украине, превысил объемы помощи любой другой стране.

Как пишет The Washington Post, эта сумма уже достигла отметки в $66,2 млрд. Отмечается, что $43,1 млрд - это военная помощь, $20,5 млрд - доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд - гуманитарная помощь.

В издании подчеркнули, что эта сумма превышает помощь, которую США выделяют любой другой стране и "превысило двустороннюю поддержку других союзников США", среди которых Израиль, Иордания и Египет.

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По мнению экспертов, это фактически является "инвестицией США в союзника", подобной которой не было со времен плана Маршалла. При чем тогда объем помощи, с поправкой на инфляцию, составил около $150 млрд за три года.

Объем американской помощи Украине уже превысил стоимость Twitter ($44 млрд), космического телескопа "Джеймс Уэбб" ($10 млрд) и расходы на план студенческих займов администрации Байдена ($39 млрд).

Хотя США являются крупнейшим донором Украины, другие страны выделяли на помощь Украине гораздо больший процент ВВП. Так, по данным Кильского института мировой экономики, Европа сейчас тратит в Украине большую долю своего ВВП, чем США.

Американская помощь США

США фактически с начала полномасштабной войны в Украине помогают Украине финансово и оружием.

В последний пакет помощи вошли различные комплексы, ракеты, боеприпасы, бронетехника и противотанковое оружие. Его оценили в 400 миллионов долларов.

При этом лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Штаты должны ускорить поставка военной помощи Украине.

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