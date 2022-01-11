В Алматы и других крупных городах Казахстана акции протеста прекратились, однако власти заявляют, что контртеррористическая операция еще не окончена.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране произошла попытка государственного переворота.

Об этом он сказал во время внеочередной встреча лидеров стран ОДКБ, которая состоялась в виртуальном режиме, сообщает Голос Америки.

В Алматы и других крупных городах Казахстана акции протеста прекратились, однако власти заявляют, что контртеррористическая операция еще не окончена.

"В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции, она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Казахстане", – заявил заместитель министра обороны страны Султан Камалетдинов.

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На внеочередном саммите стран ОДКБ, который прошел в виртуальном формате, Токаев назвал вспыхнувшие в начале января мирные протесты по всей стране в связи с подорожанием газа попыткой государственного переворота, за которым стоят некие внешние силы.

"Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. На сегодня в органы полиции доставлены около 8 тыс. лиц. Правоохранительными и специальными органами проверятся их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. К сожалению, это далось дорогой ценой, погибло 16 сотрудников силовых структур, более 1300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения. Количество уточняется", – заявил Токаев.

Президент России Владимир Путин на встрече лидеров ОДКБ заявил, что события в Казахстане – не первая и не последняя попытка вмешательства во внутренние дела. "Мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", – заявил Путин.

Акежан Кажегельдин, бывший премьер-министр Казахстана, проживающий за рубежом, выразил уверенность в том, что за беспорядками в Алматы стоят семейный клан бывшего президента Нурсултана Назарбаева и его ближайшее окружение.

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