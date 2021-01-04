Нападавшего арестовали, а его дело передали в прокуратуру.

В польском городе Вроцлав гражданин Украины, который находился в состоянии алкогольного опьянения, ранил ножом другого украинца в ночь со 2 на 3 января.

Он пытался атаковать и полицейских, когда они прибыли на место инцидента, пишет НВ со ссылкой на Wirtualna Polska.

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Как сообщается, полицейские прибыли на вызов, чтобы успокоить и задержать 28-летнего украинца, который ранил ножом мужчину, тоже гражданина Украины. Затем он напал с ножом на правоохранителей, но им удалось быстро его остановить.

Пострадавшего доставили в больницу, угрозы его жизни нет. Нападающего арестовали, а его дело передали в прокуратуру.

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Автор: УНИАН