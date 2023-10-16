У военных есть некоторая информация о местонахождении заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа.

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные уже уведомили семьи 199 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа.

Среди заложников, которых террористы ХАМАС увезли в Газу после разрушительного нападения, много пожилых людей, детей и женщин, пишет The Times of Israel.

Хагари говорит, что у военных есть некоторая информация о местонахождении заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа.

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"Мы прилагаем доблестные усилия, чтобы попытаться понять, где находятся заложники в секторе Газа, и у нас есть такая информация. Мы не будем совершать нападение, которое поставит под угрозу наш народ", - заявил Хагари.

Заложники у террористов ХАМАС

Раннее сообщалось, что боевики ХАМАС продолжают удерживать в Секторе Газа израильских заложников. Число подтвержденных израильских заложников, удерживаемых в Газе, составляло 126 человек.

На фоне вторжения боевиков ХАМАС в Израиль, Соединенные Штаты не исключают возможности ввода своих войск для освобождения заложников, захваченных в ходе противостояния.

После нападения палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль мир облетело видео, на котором можно увидеть, как в грузовике между террористами лежит неподвижная женщина с дредами и татуировками. Ее быстро опознали – это 22-летняя немка Шани Лук. Сейчас появился проблеск надежды на ее спасение, потому семья умоляет о помощи.

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