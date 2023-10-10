Семья девушки получила от боевиков известие о ее пребывании в Секторе Газа.

После нападения палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль на прошлых выходных мир облетело видео, на котором можно увидеть, как в грузовике между террористами лежит неподвижная женщина с дредами и татуировками. Ее быстро опознали – это 22-летняя немка Шани Лук. Сейчас появился проблеск надежды на ее спасение, потому семья умоляет о помощи.

Родители Шани уверены, что на видео боевиков – именно их дочь, которая перед атакой находилась на фестивале в пустыне возле границы с территориями, контролируемыми ХАМАС. Они выяснили, что ролик с ней был снят боевиками уже на территории Сектора Газа. Мать Шани, Рикарда Лук, живущая в Израиле, заявила в комментарии BILD, что семья получила от боевиков известие о пребывании девушки в Секторе Газа.

"Теперь у нас есть доказательства того, что Шани жива, но у нее серьезная травма головы, она находится в критическом состоянии. Каждая минута критически важна", – говорит женщина.

Видео дня

Палестинские источники сообщили родственникам, что 22-летняя девушка госпитализирована в больницу ХАМАС. Рикарда Лук умоляет немецкие власти о помощи с ее спасением. "Сейчас мы не должны спорить о вопросах юрисдикции", – говорит она.

Что известно о пропавшей Шани Лук

Перед смертоносной атакой ХАМАС молодая немка из Равенсбурга находилась со своим парнем-мексиканцем Орионом Эрнандесом и другими друзьями на фестивале электронной музыки Supernova Festival на юге Израиля.

7 октября около семи часов утра ХАМАС нанес удар по месту проведения фестиваля ракетами, пулеметами и ручными гранатами. Семья Шани рассказала, что вскоре после атаки девушка позвонила и пообещала найти укрытие, чтобы переждать атаку, после чего связь оборвалась.

Как семья впоследствии смогла установить, Шани с парнем и друзьями пыталась сбежать с места проведения фестиваля на двух автомобилях, но они потеряли друг друга из виду. Друзья девушки спрятались в кустах и пережили атаку, а Шани и ее парень – исчезли. Вскоре стало известно, что кредитной картой девушки пытались рассчитаться в Секторе Газа.

Нападение ХАМАС на музыкальный фестиваль в пустыне - это надо знать

Перед нападением ХАМАС на страны тысячи израильтян собрались на фестиваль электронной музыки возле сектора Газа. Десяткам участников музыкального фестиваля удалось выжить после нападения, укрывшись от террористов в кустах и оврагах. Однако сотням людей спаслись не удалось – в районе, где проходил фестиваль, было найдено 200 тел погибших.

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