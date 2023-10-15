На данный момент ХАМАС удерживает в заложниках более 100 человек, включая гражданских лиц, израильских солдат и неизвестное число американцев.

На фоне вторжения боевиков ХАМАС в Израиль, Соединенные Штаты не исключают возможности ввода своих войск для освобождения заложников, захваченных в ходе противостояния.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, отметив при этом, что в настоящее время таких планов нет, сообщает Fox News.

"Я не буду ничего исключать (возможность ввода американских войск на территорию Газы, - ред.), когда речь идет о возвращении наших заложников домой. Мы работаем над этим буквально по часам, но, опять же, для того, чтобы выработать конкретные варианты политики, необходимо иметь гораздо больше контекстной информации, чем та, которая доступна для использования сейчас, и мы работаем над этим", - заявил он.

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На данный момент ХАМАС удерживает в заложниках более 100 человек, включая гражданских лиц, израильских солдат и неизвестное число американцев.

"Нет никаких планов или намерений вводить американские войска для участия в боевых действиях между Израилем и ХАМАС", - подчеркнул Кирби, однако отметил неопределенность в деталях местонахождения и точного количества заложников.

"Мы активно пытаемся выяснить, где именно они находятся, то есть, мы даже не знаем, сколько их точно. Мы видели небольшую горстку, мы знаем, что их может быть больше… мы знаем, что они могут быть в разных группах, их могут перемещать", - сказал Кирби, отметив, что США должны быть "осторожны" в публичном обсуждении усилий по возвращению заложников.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября группировка ХАМАС совершила самую масштабную за последние 50 лет атаку на Израиль.

Израиль заявил о том, что намерен уничтожить ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля заявил, что демонстрация единства "посылает четкий сигнал нации, врагу и всему миру".

В ЦАХАЛ подсчитали, сколько израильских заложников ХАМАС удерживает в Газе.

США опасаются прямого вмешательства Ирана. Беспокойство Вашингтона вызывает деятельность иранских прокси.

По состоянию на 15 октября 2023 года в Израиле с начала атаки ХАМАС погибли более 1400 человек. По данным Минздрава, 369 человек, получивших ранения после нападения ХАМАС, остаются на лечении в больницах.

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