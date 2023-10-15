Общее количество израильских потерь составляет более 1300 убитых.

Боевики ХАМАС продолжают удерживать в Секторе Газа израильских заложников. На данный момент число подтвержденных израильских заложников, удерживаемых в Газе, составляет 126 человек.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным ЦАХАЛа, общее количество израильских потерь составляет более 1300 убитых.

ХАМАС заявил, что в результате израильских авиаударов были убиты 13 заложников, среди которых были и иностранцы.

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Израильские военные заявили, что по меньшей мере 279 их солдат были убиты с тех пор, как террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября 2023 года палестинские боевики движения ХАМАС совершили массированный обстрел территории Израиля и объявили о начале операции "Шторм Аль-Акса". 10 октября армия Израиля восстановила контроль над границей с Сектором Газа.

9 октября 2023 года ХАМАС заявил о том, что будет казнить гражданских заложников в ответ на удары по Газе. Террористы утверждают, что казни будут публичными и зафиксированными и аудио и видео.

15 октября стало известно о том, что к войне против ЦАХАЛ могут присоединиться 4 страны. Террористы ХАМАС имеют ограниченное количество ракет, однако палестинских боевиков могут поддержать третьи стороны.

По состоянию на 15 октября сообщалось о том, что израильские войска ждут приказ, чтобы войти в Сектор Газа.

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