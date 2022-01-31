И в оппозиционной, и в провластной партии отмечают, что не хотят посылать нидерландских солдат в Украину.

В парламенте Нидерландов поддерживают предоставление Украине оружия для защиты от российской агрессии.

Впрочем, и правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) и оппозиционная "Партии труда" (PvdA) выступают против отправки в Украину нидерландских военных, пишет RTL Niews.

По словам депутата от VVD Рубена Брекельманса, премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра должны пообещать украинскому правительству во вторник структурную военную или финансовую поддержку.

Брекельманс добавил, что нидерландские чиновники должны приехать в Украину с конкретными предложениями. "Как конкретно о том, что мы можем поставить, так и о том, отвечает ли это потребностям Украины. Но также обсуждайте будущие сценарии. Если агрессия будет обостряться дальше, Нидерланды должны быть структурно готовы, финансово или материально, и чтобы Украина понимала, на что может рассчитывать", - отметил депутат.

По мнению Брекельманса, Нидерланды могли бы предоставить Украине радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или средства противовоздушной обороны.

Отмечается, что Украина уже обратилась к Нидерландам за помощью в вооружении. Сейчас Минобороны проводит инвентаризацию того, что можно предоставить Украине.

По словам Кати Пири из оппозиционной PvdA, Нидерланды могут помочь Украине в защите от кибератак, обеспечить обучение или поставлять противотанковое оружие.

"Общался с Кати Пири о военной поддержке, которую Нидерланды должны предоставить Украине. Никаких войск, только оборонительное оружие! (И действительно больше, чем просто каски, как у немцев)", - написал потом Брекельманс у себя в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, ранее Нидерланды совместно с Германией блокировали предоставление Украине оружия. Однако недавно в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставок оборонного вооружения.

Поэтому сейчас Германия остается той страной, которая до сих пор отказывается предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности". 17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

Канцлер Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

На днях Германия отказалась выдавать разрешение на запрос своего союзника по НАТО Эстонии о передаче украинской армии оружия немецкого производства.

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