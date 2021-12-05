Ожидается, что 7 декабря коалиционный договор будет подписан

Социал-демократическая партия Германии одобрила коалицию с "зелеными" и Свободной демократической партией. Ожидается, что другие партии также одобрят соглашение в ближайшие дни.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что коалиционное соглашение поддержали почти 99% делегатов съезда партии Олафа Шольца. Теперь две другие партии также должны одобрить документ в ближайшие дни.

"Меня это очень радует. Мы хотим сформировать правительство, которое будет двигать страну вперед", - заявил Шольц.

Читайте такжеВ Белом доме подтвердили переговоры Байдена и Путина: что обсудятОжидается, что партийный съезд Свободной демократической партией рассмотрит коалиционное соглашение 5 декабря. При этом "зеленые" проводят голосование среди членов своей партии.

Стоит отметить, что Олаф Шольц претендует на пост канцлера Германии вместо Ангелы Меркель, которая ушла в отставку.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Германии назвали имя нового канцлера. Им стал социал-демократ Олаф Шольц.

Три партии, прошедшие в Бундестаг, договорились о создании правящей коалиции. В ее состав вместе с социал-демократами вошли "Зеленые" и Свободная демократическая партия.

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий.

2 декабря в Берлине во дворе министерства обороны прошла торжественная церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

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Автор: Анастасия Горбачева