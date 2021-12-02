Музыку для церемонии Ангела Меркель выбирала лично.

В Берлине во дворе министерства обороны прошла торжественная церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом сообщает DW.

67-летняя Меркель поблагодарила всех за сотрудничество и за доверие. Следующему правительству и будущему канцлеру Олафу Шольцу Меркель пожелала удачи и возможности найти ответы на все вызовы.

Также Меркель поблагодарила всех, кто оказывал помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

"Я хотела бы поблагодарить всех, кто всеми силами борется с пандемией", - сказала она.

Во время церемонии были зажжены факелы. Также исполнялась музыка, которую захотела сама политик. Меркель выбрала христианский гимн "Большой Боже, мы славим тебя", а также песню "Для меня прольется дождь из красных роз" кинозвезды 1950-х годов Гильдегард Кнеф и композицию 1970-х "Ты забыл цветную пленку" панк-рокерши из ГДР Нины Гаген. Выбор последней композиции Меркель объяснила тем, что эта песня ассоциируется у нее с ее юностью.

Напомним, Ангела Меркель руководила Германией с 22 ноября 2005 года.

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Как сообщал УНИАН, Ангела Меркель после ухода со своего поста больше не планирует заниматься политикой.

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель сообщение об окончании ее полномочий.

Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии. Три партии, прошедшие в Бундестаг, договорились о создании правящей коалиции.

Автор: Олег Давыгора