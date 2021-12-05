Ангела Меркель призвала граждан Германии вакцинироваться от коронавируса.

Ангела Меркель, которая ушла в отставку с поста канцлера Германии, последний раз обратилась к народу. Она предупредила о сложных временах из-за коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В разгаре четвертой волны пандемии мы оказались в очень серьезной ситуации, в некоторых частях нашей страны ее можно назвать не иначе как драматической. К сожалению, нас ждут еще несколько трудных недель, которые мы сможем преодолеть только совместными усилиями", - заявила Меркель.

При этом она призвала граждан Германии вакцинироваться от COVID-19. Кроме того, она рассказала, что лечение тяжелобольных пациентов усложняется переполненными отделениями интенсивной терапии. Также напомнила об "ужасающе большом количестве людей, которым вирус стоил жизни".

Читайте такжеБайден и Путин проведут звонок по видеосвязи 7 декабря – ReutersКак сообщал УНИАН, Ангела Меркель после ухода со своего поста больше не планирует заниматься политикой.

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель сообщение об окончании ее полномочий.

Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии. Три партии, прошедшие в Бундестаг, договорились о создании правящей коалиции.

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Автор: Анастасия Горбачева