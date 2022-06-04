Утверждается, что он умер от осложнений после коронавируса.

В Москве умер предприниматель Дмитрий Ковтун, которого британские власти подозревали в причастности к отравлению в Лондоне в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, ранее бежавшего из РФ и получившего убежище в Великобритании.

Смерть 57-летнего Ковтуна подтвердил его друг и главный подозреваемый по делу об отравлении радиоактивным полонием - Андрей Луговой, также в прошлом сотрудник ФСБ, а ныне депутат Государственной Думы от ЛДПР, передает Би-би-си.

По данным Лугового, Ковтун умер в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией.

По данным РосСМИ, Ковтун умер в одной из московских больниц.

Отравление Литвиненко в Лондоне

Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Литвиненко погиб в Лондоне в 2006 году, через шесть лет после бегства из России в Великобританию из-за конфликта с российскими спецслужбами.

Литвиненко утверждал, что сотрудники ФСБ были причастны к серии взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года (в результате трех взрывов погибло более 300 человек, еще более 1700 получили ранения), о чем он и написал книгу "ФСБ взрывает Россию" (внесена в РФ в Федеральный список экстремистских материалов).

Расследование британских властей показало, что Литвиненко был отравлен редким радиоактивным веществом, полонием-210. Незадолго до этого он встречался со своими бывшими коллегами по работе в спецслужбах Луговым и Ковтуном, которые сразу стали главными подозреваемыми.

Поиски отравителей привели к тому, что радиоактивные следы были обнаружены в отеле "Миллениум", где останавливались подозреваемые, а также в мужском клубе "Абракадабра", на футбольном стадионе "Эмирейтс", где Луговой смотрел матч между лондонским "Арсеналом" и ЦСКА, и в других местах.

Лондон требовал от российских властей экстрадиции Лугового, чтобы тот предстал перед судом по обвинению в убийстве, но Москва отказалась выдавать своих граждан. Позже Луговой был избран в Госдуму, где сейчас занимает пост первого зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В 2016 году были обнародованы финальные результаты общественного дознания по делу об отравлении полонием. Судья Роберт Оуэн пришел к выводу, что Луговой и Ковтун могли действовать по приказу руководства ФСБ - с согласия директора службы Николая Патрушева и, скорее всего, лично президента Владимира Путина.

Кремль назвал расследование поверхностным и непрофессиональным.

Вас также могут заинтересовать новости: