МИД РФ обвинил Лондон в неспособности защитить россиян, вспомнив о смертях врагов Путина в Британии

В МИД РФ пожаловались, что Лондон пренебрег всеми нормами международного права, этики и просто здравого смысла.

В Кремле заявили, что британские власти «систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан».

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В своем заявлении МИД России приводит примеры смертей сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, российских предпринимателей Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного, самоубийство при загадочных обстоятельствах Бориса Березовского, смерть его партнера по бизнесу Николая Глушкова и отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«В последнем случае Лондон пренебрег всеми нормами международного права, этики и просто здравого смысла. Не предъявляя никаких доказательств и даже не выдвигая никакой конкретной картины произошедшего, Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся у нас название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию. Инспирирована безосновательная высылка российских дипломатов из целого ряда стран и представительств при международных организациях, объявлен комплекс других санкционных мер. Наши законные требования предоставить образцы примененного вещества были проигнорированы», – пожаловались в российском МИД.