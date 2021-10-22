Предполагается, что режим ЧП позволит обойти некоторые процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников.

В Молдове депутаты парламента проголосовали за введение в стране режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней - с 22 октября до 20 ноября.

Об этом сообщает издание Point.md.

Отмечается, что сегодня, 22 октября, в Молдове состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, члены которой предложили правительству ввести в стране режим ЧП.

После этого состоялось заседание правительства, где эта инициатива была одобрена.

Читайте такжеВ Испании спасли 4 собаки, на месяц попавших в лавовый плен (видео)Затем премьер-министр Наталья Гаврилица пришла на пленарное заседание парламента, на котором попросила о введении чрезвычайного положения в энергетике и обосновала его необходимость. Выступая в парламенте, премьер отметила, что режим ЧП позволит обойти некоторые процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников.

Во время чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова издаст положения о реализации следующих мер:

установление особого режима закупки природного газа в ускоренном режиме; выделение финансовых средств для обеспечения закупки необходимых объемов природного газа;

принятие необходимых решений для обеспечения оперативных действий по обеспечению природным газом, в том числе путем отступления от нормативных положений; при необходимости рационализация потребления природного газа и других энергоресурсов;

принятие решений, дающих право поставщикам и дистрибьюторам действовать с целью покупки, транспортировки и распределения природного газа по всей стране; координация деятельности средств массовой информации по:

а) информированию населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, о принятых мерах по предотвращению опасности, ликвидации последствий этой ситуации и защите населения;

б) ознакомлению населения с правилами поведения в чрезвычайной ситуации; создание оперативных инструментов сбора платежей с потребителей за использованный природный газ; выполнение иных необходимых действий для предотвращения, уменьшения и устранения последствий нехватки природного газа, вызвавшей введение чрезвычайного положения.

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Автор: Леся Лещенко