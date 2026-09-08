В МИД заявили, что самая напряжённая фаза в отношениях Украины и Польши уже позади

Там призывают отдельных польских политиков воздерживаться от антиукраинских заявлений в целях достижения собственных электоральных целей.

Польские правоохранительные органы должным образом реагируют на случаи национальной неприязни к украинцам в Польше. Сейчас самый критический момент в украинско-польских отношениях уже позади. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий на брифинге.

"Нам хотелось бы, конечно, снизить эту напряженность… По нашим ощущениям, все-таки самый критический момент, пожалуй, в украинско-польских отношениях, наиболее напряженный именно на данный момент, - он уже позади. И сейчас мы находимся в той фазе, в той динамике, в которой хотели бы налаживать эти отношения и снижать градус напряженности", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время польские правоохранители должным образом реагируют на случаи национальной вражды в отношении украинцев.

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"С одной стороны, растет количество инцидентов, что очень плохо, а с другой - мы видим, что польская полиция реагирует правильно, корректно и так, как и должно быть в случаях вражды на национальной почве", - сказал Тихий.

В то же время в МИД Украины выражают сожаление, что риторика и заявления ряда польских политиков, которые этого не осознают, оказывают непосредственное влияние на физическую агрессию в отношении людей. Как отметил пресс-секретарь, причиной этого является то, что некоторые польские политики выбирают антиукраинскую риторику в качестве движущей силы для собственного электорального процесса.

"Это стратегически ошибочно для самой Польши", - заявил Тихий.

В МИД призывают этих польских политиков не делать этого:

"Я призываю наших граждан, если они становятся жертвами таких нападений, различных проявлений агрессии в свой адрес, - обязательно обращаться к нашим консулам и обязательно обращаться к польским правоохранительным органам. Пожалуйста, фиксируйте то, что происходит, чтобы у нас была возможность вам помочь и привлечь к ответственности тех, кто виновен в этих нападениях".

Он добавил, что украинское посольство напрямую взаимодействует с Министерством юстиции и с Краевой прокуратурой Польши - и на всех рабочих встречах поднимает вопрос о расследовании этих преступлений, мотивированных национальной неприязнью. И располагает постоянными каналами связи и алгоритмами реагирования.

По словам пресс-секретаря, зафиксировано, что за последнюю неделю произошло три резонансных случая. В каждом из них украинские дипломаты отреагировали, украинские консулы обратились к польским правоохранительным органам, которые отреагировали.

Антиукраинские настроения в Польше

Как сообщал УНИАН, в Польше усилились антиукраинские настроения со стороны националистических и праворадикальных сил, а количество преступлений на этнической почве против граждан Украины заметно возросло.

Кроме того, новые данные Евростата ясно свидетельствуют о том, что часть украинских военных беженцев в последнее время покидает Польшу.

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