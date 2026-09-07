Польша развернулась в сторону антиукраинских настроений: Politico назвал виновных

Число преступлений против украинцев в Польше растет, и в первую очердь это связано с антиукраинской риторикой среди политиков.

В Польше усилились антиукраинские настроения, а число преступлений на этнической почве против граждан Украины заметно выросло.

Польские националистические и праворадикальные силы все активнее используют тему украинцев в политической борьбе накануне парламентских выборов 2027 года, пишет Politico. Отмечается, что к настоящему времени, отношение части польского общества к украинцам заметно изменилось. Не в последнюю очердь из-за государственной политики. Так, правые политики связали присутствие украинцев в стране с социальными расходами, а также активно поднимают вопрос исторических конфликтов между двумя народами.

Особенно заметно это проявилось во время президентской кампании 2025 года. Украинцев начали чаще представлять как получателей незаслуженных социальных льгот и нагрузку для польского бюджета.

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Ситуация обострилась и на фоне споров вокруг истории Украины. В частноси, оно последовало после того, как Киев назвал воинскую часть в честь Украинской повстанческой армии.

Этим воспользовались праворадикальные политики. В частности, лидер партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун заявил, что Украина якобы не является союзником Польши.

Представитель партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек также призывал приостановить военную помощь Украине до изменения Киевом своей исторической политики.

При этом посол Украины в Польше Василий Боднар считает, что украинская тема стала инструментом внутренней политической борьбы.

Украинцы говорят о росте страха

Изменение общественных настроений уже ощущают украинцы, живущие в Польше.

"Мне потребовалось довольно много времени, чтобы интегрироваться, но я никогда не чувствовала себя настолько отчужденной, как за последний год", – рассказала украинка Елена, работающая экскурсоводом в Варшаве.

По ее словам, она стала опасаться говорить по-украински в общественных местах и переживать за друзей и родственников, находящихся в Польше.

Опросы также фиксируют ухудшение отношения поляков к украинцам. Согласно исследованию CBOS, доля граждан Польши, испытывающих симпатию к украинцам, снизилась с 51% в 2023 году до 29% в январе 2026 года.

При этом 43% опрошенных заявили об антипатии к украинцам. Среди причин ухудшения отношений 45,4% респондентов назвали споры вокруг истории, а 36,4% – социальные льготы для украинцев.

Антиукраинская риторика переходит в нападения

Издание подчеркнуло, что на фоне политических заявлений увеличивается и число преступлений против украинцев.

По данным польской газеты Rzeczpospolita, в первой половине 2026 года полиция зарегистрировала 180 сообщений о преступлениях на этнической почве против украинцев. Это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Польские власти в начале 2026 года создали 50 специализированных прокурорских групп для расследования преступлений, совершенных на почве ненависти. С февраля по июнь прокуратура направила в суд 283 таких дела. Более чем в 80% случаев жертвами были украинцы. Для сравнения, в 2023 году их доля составляла 74%, а в 2014-м – всего 4%.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нападавшие чувствуют себя увереннее, поскольку считают, что у них есть политическая поддержка:

"Мы должны вести решительную борьбу с этим насилием".

Украинская тема становится фактором выборов

Издание отметило, что через год в Польше состоятся парламентские выборы, на которых правящая коалиция Туска столкнется с "Правом и справедливостью" и несколькими праворадикальными партиями.

Журналисты допустили, что на этом фоне тема Украины продолжит использоваться в политической борьбе. При этом Польша остается важнейшим партнером Украины в противостоянии российской агрессии.

Посол Василий Боднар призвал польских политиков, СМИ и представителей власти избегать риторики, которая может усиливать конфликт между двумя народами.

Отношения Украины и Польши

В феврале 2026 года Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали письмо о намерениях по совместному производству в сфере оборонно-промышленного комплекса. Среди тем переговоров также были энергетическая помощь и участие Польши в поддержке Украины.

Но уже летом отношения между странами испортились. Причиной послужило решение Зеленского присвоить украинскому военному подразделению почетное наименование "имени Героев УПА". Между Киевом и Варшавой возник новый дипломатический скандал.

В июле Дональд Туск заявил, что Украине необходимо решить исторические вопросы с Польшей, в том числе в контексте ее стремления вступить в ЕС. При этом польский премьер говорил о необходимости снизить напряженность между странами.

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