Вместо него начнет работу российская компания "Вкусно - и точка".

Рестораны быстрого обслуживания McDonald's в Беларуси будут работать под брендом "Вкусно - и точка".

Компания начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель, говорится в заявлении компании.

"Мы сохраним все рабочие места, продолжим предлагать гостеприимный сервис, разнообразное меню, любимый вкус блюд и высокое качество продукции по доступным ценам, к которым привыкли наши гости", - говорится в сообщении.

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На сайте компании "Вкусно - и точка" сообщается, что они завершают процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга беларуской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением "КСБ Виктори Рестораны".

Отмечается, что сейчас в Беларуси открыто 25 предприятий быстрого обслуживания в шести городах.

Вкусно - и точка: что известно

Как сообщал УНИАН, в мае McDonald's объявил, что окончательно покидает Россию. Так компания отреагировала на гуманитарный кризис в Украине, который вызвала российская агрессия.

Уже в июне в зданиях ресторанов быстрого питания McDonald’s начали работать заведения под названием "Вкусно - и точка".

Посетителям продавали упаковки и стаканчики без рисунков. Кроме того, в ресторане продавали старые соусы, просто закрасив на них логотипы McDonald's.

Россияне неоднократно жаловались в социальных сетях, что находят в бургерах "Вкусно - и точка" плесень и даже насекомых.

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