11 ноября стало известно, что McDonald's уйдет из Беларуси - вместо него будет сеть ресторанов "Вкусно - и точка".

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко поддержал уход McDonald's из беларуского рынка. Самопровозглашенный "президент" видит в этом возможность для развития.

"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи (да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего), стали ахать и охать: "Ах, McDonald's уходит". Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит!", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что "беларусы сами должны делать то, что когда-то делал этот McDonald's, если кому-то это надо, и даже лучше".

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"Но только место McDonald's, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять беларусы. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", - говорит диктатор.

Напомним, что сейчас в Беларуси открыто 25 заведений McDonald's в шести городах. 11 ноября стало известно, что McDonald's уйдет из Беларуси - вместо него будет сеть ресторанов "Вкусно - и точка".

McDonald's ушел из России

Как сообщал УНИАН, в мае McDonald's объявил, что окончательно покидает Россию. Корпорация таким образом осудила войну РФ против Украины.

Уже в июне в зданиях ресторанов быстрого питания McDonald’s начали работать заведения под названием "Вкусно - и точка".