В Израиле исключили упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг в учебной программе.

Власти Израиля решили убрать из учебных программ упоминания об экоактивистке Грете Тунберг из-за ее высказываний в поддержку Палестины.

"ХАМАС - террористическая организация, ответственная за убийство 1400 невинных израильтян, в том числе детей, женщин и пожилых людей, и похищение более 200 человек. Позиция [Тунберг] лишает ее права быть образовательным и моральным образцом для подражания, и она больше не имеет права вдохновлять и наставлять израильских студентов", - заявили в министерстве образования Израиля.

Скандал с Гретой Тунберг - подробност и

За несколько дней до этого Тунберг опубликовала пост в поддержку Палестины в своем твиттере: "Сегодня мы протестуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев, а также всех пострадавших мирных жителей", - написала Тунберг.

Видео дня

Позже она удалила свой пост в поддержку сектора Газа и Палестины из-за обвинений в антисемитизме. Она опубликовала новое сообщение, но уже с другим фото.

В армии Израиля не только жестко ответили экоактивистке Грете Тунберг за поддержку Палестины, но и отметили, что все, кто после этого фото останутся её сторонниками, будут сторонниками и терроризма.

Вас также могут заинтересовать новости: