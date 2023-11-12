Участники митинга напомнили девушке, что пришли на экологическую, а не политическую акцию.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг разозлила участников крупного климатического митинга в Амстердаме, когда со сцены начала произносить речь в поддержку Палестины.

На митинг в столице Нидерландов в целом пришли около 85 тысяч человек. Как одна из лидеров этой акции, Грета Тунберг выступила со сцены и помимо лозунгов в защиту климата она также призвала "прислушиваться к голосам тех, кто угнетен и кто борется за мир и справедливость".

Затем Тунберг передал микрофон женщине, которая заявила, что Израиль намеренно нападает на больницы и мирных жителей и в целом "совершает геноцид в моей стране". Многие участники митинга возмущенно отреагировали на эти заявления. После этого на сцену выскочил мужчина и крикнул в микрофон: "Я пришел сюда на климатическую демонстрацию, а не услышать политические взгляды".

Когда мужчину вытолкали со сцены, Тунберг несколько раз проскандировала: "Нет климатической справедливости на оккупированной земле", что можно понять как намек на Палестину.

Весь этот спор на сцене сопровождали возгласы толпы, по которым можно понять, что часть активистов поддерживают политические взгляды Тунберг, а часть – осуждают.

Грета Тунберг и ближневосточная война

Как писал УНИАН, на фоне новой вспышки противостояния между палестинцами и израильтянами в октябре Грета Тунберг публично выступила в поддержку Палестины, что стало определенной неожиданностью для многих ее сторонников.

В самом Израиле Грету настолько возненавидели из-за этого, что власти страны решили убрать из учебных программ все упоминания об этой экоактивистке.

Вас также могут заинтересовать новости: