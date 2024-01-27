Фермеры требуют от правительства усилить поддержку сельского хозяйства и ограничить импорт сельхозпродукции.

Во Франции продолжаются протесты фермеров, которые начались еще с прошлого четверга. Они требуют от правительства усилить поддержку сельского хозяйства и ограничить импорт сельхозпродукции.

На видео с улиц французских городов видно, как протестующие перекрывают дороги, поливают машины силовиков фекалиями и грязью, разбрасывают навоз по улицам, а также сжигают фуры с импортными продуктами.

Фермеры в частности требуют упрощения административных процедур и выступают против роста цен на дизтопливо для тракторов, а также новых запретов на использование пестицидов.

Премьер-министр Габриэль Аттал в пятницу попытался разрядить гнев фермеров, пообещав отменить план по повышению налогов на сельскохозяйственное топливо и наложить большие штрафы на компании, которые не соблюдают правила переговоров по ценам. Несмотря на это, представители фермерского сообщества считают, что этого недостаточно.

Так, в организации "Молодые фермеры" пообещали "организовать блокаду Парижа и внутренних пригородов Парижа" с ночи воскресенья на понедельник, пишет BFMTV.

"Идея состоит в том, что ни один грузовик не может доставить товары и что в случае необходимости мы продержимся столько, сколько необходимо, чтобы можно было почувствовать нехватку и чтобы мы могли быть услышаны... Это будет не 12- или 15-часовая операция, а долгосрочная акция, по меньшей мере в течение пяти дней, которая позволит парижанам понять, что им нужны фермеры для жизни и что столица не является самодостаточной", - пообещал представитель организации.

В Париже уже выразили обеспокоенность по этому поводу, заявив, что "если Париж будет заблокирован, через 72 часа может возникнуть нехватка продуктов".

В то же время сообщается, что накал протестов несколько снизился - сегодня по всей Франции было зафиксировано 38 блокировок с участием около 700 фермеров, тогда как в пятницу произошло 113 блокировок с участием 17 500 фермеров.

Протесты фермеров в Польше

Ранее польские фермеры объявили о масштабной акции протеста. Демонстрации проходили в более чем 150 местах по всей стране. Ключевым требованием фермеров была остановка "бесконтрольного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, которые не придерживаются европейских стандартов". Еще одно требование -пересмотр общей европейской политики в сфере сельского хозяйства.

В то же время, как отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, масштабные забастовки польских аграриев не являются каким-то уникальным событием, ведь похожие акции происходили в течение последних двух недель и в других европейских странах. Плановое сокращение европейских дотаций происходит на фоне падения цен и усиления конкуренции на мировом рынке. Все это, по мнению Сольского, толкает фермеров из стран ЕС к протестам и накладывает отпечаток на европейско-украинские взаимоотношения.

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