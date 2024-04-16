Здание находилось на реконструкции, его планировали восстановить как раз к 400-й годовщине открытия.

В столице Дании, городе Копенгаген, сгорело историческое здание биржи, построенное в 1624 году. Во время пожара обвалился знаменитый шпиль, который был одним из символов города.

Как пишет Reuters, здание находилось на реконструкции - его хотели капитально восстановить к 400-й годовщине. Пожар охватил его шпиль и тот упал на крышу основного корпуса здания.

Отмечается, что леса вокруг старой биржи значительно усложнили работу пожарных. Что именно вызвало пожар, пока неизвестно.

О возможных жертвах и раненых ничего не сообщается. Полиция Копенгагена сообщила в социальных сетях, что эвакуировала несколько окрестных зданий и призвала людей избегать этого района.

Как пишет The New York Times, на момент пожара в здании хранилось несколько исторических картин и других артефактов. Городские власти срочно вывезли ценные предметы из здания после того, как вспыхнул пожар.

"Это совершенно ужасно видеть Старую биржу в огне. Здание представляет более 400 лет истории Дании. Вот почему на улицах стоят люди с невероятно печальным видом", - сказал министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт.

Что известно о Старой бирже Копенгагена

Старая фондовая биржа была построена в стиле голландского Возрождения на набережной возле парламента Дании. Ее построили по приказу короля Кристиана IV в 1624 году как место для торговли товарами.

Изначально здание было домом для рыночных лотков. В конце 19 века в здании началась торговля ценными бумагами, которая велась здесь до 1974 года. После того здание стало штаб-квартирой для Датской торговой палаты.

Для современной Дании Старая биржа также была одной из главных туристических достопримечательностей столицы, ее символом и привычной частью городского пейзажа.

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