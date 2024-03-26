Остальные самолеты страна планирует продать.

Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Еще 24 борта могут быть проданы Аргентине.

Об этом пишет TV2. Отмечается, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен прибудет с визитом в Аргентину, где и будут говорить о возможной продаже стране истребителей. При этом сам чиновник отмечает, что едет туда не для подписания соглашения.

"Я буду обсуждать условия потенциальной сделки, но понятно, что мы находимся на завершающем этапе заключения договоренности, поэтому я ожидаю, что так и будет", – пояснил он.

Видео дня

Издание отмечает, что соглашение невозможно без согласия США. Однако в октябре 2024 года Вашингтон одобрил продажу самолетов Аргентине.

При этом на вопрос, почему Дания не отдаст остальные F-16 Украине, Поульсен сказал, что 19 уже переданных истребителей являются "большим и существенным вкладом".

"Мы являемся одной из стран Европы, которая жертвует больше всего, и поэтому мы можем с чистой совестью продать оставшиеся самолеты F-16, которые у нас, возможно, остались", – резюмировал министр.

F-16 для Украины: последние новости

Группа украинских пилотов завершила базовый курс полетов на истребителях F-16. Фото летчиков показали в Великобритании. Отмечается, что далее украинские пилоты перейдут на следующий этап обучения, который будет проходить во Франции.

В СМИ, комментируя задержку в передаче этих самолетов Украине, пишут, что именно от подготовки пилотов зависит, когда будут поставлены F-16. В то же время отмечается, что из примерно 45 истребителей, обещанных западными партнерами, только шесть будут доставлены после возвращения пилотов в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: