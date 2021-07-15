По данным СМИ, впервые он убил в 16 лет.

В Кении задержали мужчину по прозвищу "Вампир". Он признался в убийстве десяти детей и высасывании крови по крайней мере одной жертвы.

Об этом пишет Daily Mail.

20-летнего Мастен Милимо Ванджала арестовали после того, как полицейские нашли тела детей 12 и 13 лет. Он признался в десяти убийствах, которые совершал в течение пяти лет. Мотив убийцы пока не удалось определить.

Правоохранители устанавливают, были ли у Ванджалы соучастники, или он работал один. Отмечается, что мужчина помогает следствию.

Читайте такжеВ Италии пьяная украинская сиделка избила свою пожилую подопечнуюВ полиции рассказали, что он пытался получить выкуп за детей, требуя от родителей от 200 до 30 000 фунтов стерлингов.

Местные СМИ сообщают, что впервые мужчина убил, когда ему было всего 16 лет. Он якобы похитил 12-летнюю девушку и высосал ее кровь.

Несколько тел жертв Ванджалы еще не обнаружили. Считается, что он сбросил их в канализационные трубы.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская