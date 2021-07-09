К настоящему времени полиция Гаити идентифицировала 28 членов группировки.

По меньшей мере 26 граждан Колумбии входили в состав вооруженной группы, убившей президента Гаити Жовенеля Моиза.

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

"Мы идентифицировали 28 убийц: 26 из них - колумбийцы, двое - американцы гаитянского происхождения. Из 26 колумбийцев мы уже обнаружили 15", - заявил он. Руководитель полиции страны отметил, что в настоящее время по меньшей мере восемь преступников разыскиваются.

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Ранее уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер сообщил агентству Reuters о как минимум 26 членах группировки. По официальным данным, семеро подозреваемых в убийстве главы государства ликвидированы, передает ТАСС.

Убийство президента Гаити: детали

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. Однако позже стало известно, что от полученного ранения она умерла.

Кто такой Жовенель Моиз

Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.

Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.

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Автор: Ирина Погорелая