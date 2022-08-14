Это стало одной из самых больших трагедий, вызванных пожаром, в Египте за последние годы.

По меньшей мере 41 человек погиб, 14 были ранены в результате пожара в коптской церкви в столице Египта Каире.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителей церкви.

Отмечается, что точная причина пожара в церкви Абу Сефейн в рабочем районе Имбаба - пока неизвестна.

Предварительная проверка указала на короткое замыкание электросети, сообщила полиция.

Министр здравоохранения страны назвал причиной гибели людей дым и давку, когда верующие пытались убежать от огня.

Отмечается, что это-одна из самых больших трагедий, вызванных пожаром, в Египте за последние годы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Ереване на оптовом рынке "Сурмала" произошел взрыв. Отмечается, что сообщение об инциденте в Национальный центр кризисного управления поступило в 13:23.

На фото и видео, обнародованных очевидцами, виден масштабный пожар.

На место выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов, оперативники Национального центра управления кризисными ситуациями и дежурный психолог.

Как сообщили в Министерстве чрезвычайных событий Армении, один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва .

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