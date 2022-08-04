Нефть смешивают в египетском порту, что затрудняет отслеживание конечного пункта назначения груза.

Россия, похоже, нашла новый способ доставки своей нефти на рынок в условиях западных санкций. Нефть смешивают в египетском порту, что затрудняет отслеживание конечного пункта назначения груза.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, груз объемом около 700 тысяч баррелей российской нефти был доставлен на египетский нефтяной терминал Эль-Хамра на Средиземноморском побережье рано утром 24 июля. Через несколько часов другое судно забрало партию из порта, которая могла включать часть или всю российскую нефть.

Необычный шаг затрудняет отслеживание конечного пункта назначения груза. Поставки российской нефти становятся все более скрытыми, поскольку европейские покупатели начали избегать их после вторжения страны в Украину.

Эль-Хамра, управляемая египетской компанией Western Desert Operating Petroleum Co. имеет шесть резервуаров для хранения, способных вместить 1,5 млн баррелей сырой нефти. Терминал был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в западной пустыне Египта, что дает возможность смешивать российские баррели с местными объемами.

Через несколько часов после того, как первый танкер - Crested - покинул Эль-Хамру, прибыл еще один, Chris. Судно уже находилось в терминале несколько дней, но отошло от причала, чтобы он мог пришвартоваться.

Когда Крис наконец покинул Эль-Хамру 28 июля, он был почти полон. В настоящее время он пришвартован к нефтяному терминалу Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте. Этот терминал также дает возможность смешивать российскую нефть с египетскими барелями.

Египет уже используется Россией в качестве транзитного маршрута для мазута. Неясно, является ли Эль-Хамра разовым портом или станет более широко используемым портом для потоков российской нефти.

Ранее танкеры, перевозившие российскую нефть, осуществляли перевалку грузов с судна на судно возле испанского города Сеута в Северной Африке, а в последнее время - в центральной части Атлантического океана. Это необычное место для такой сложной операции, которая обычно проводится в защищенных прибрежных местах.

Еще одна перегрузка сырой нефти, видимо, произошла в июне возле Джохора, недалеко от Сингапура. Район уже стал местом перевалки грузов иранской нефти, направляются в Китай.

Запрет Европейского Союза на поставки нефти из Москвы, а также на предоставление страховых и других транспортных услуг должен вступить в силу в конце этого года, что усилит давление на Россию, чтобы она тестировала различные способы доставки своих грузов покупателям, отмечает издание.

Напомним, в Евросоюзе 1 августа вступило в силу эмбарго на импорт угля из России. Запрет на поставки нефти заработает с 1 декабря.

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